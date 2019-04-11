Son Dakika Haberleri: Jaap Uilenberg, Türk Hakemlerini İzleyecek

Jaap Uilenberg, Türk Hakemlerini İzleyecek

41 dakika önce

UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynanacak maçları izleyecek ve bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.

Jaap Uilenberg, Türk Hakemlerini İzleyecek, System.String[]
UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynanacak maçları izleyecek ve bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde maç izleme çalışmaları ve Süper Lig Hakem Semineri için 12-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye'de bulunacağı ifade edildi.

Uilenberg, bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yerinden takip edecek. Jaap Uilenberg ayrıca Spor Toto 1.Lig'de oynanacak olan İstanbulspor - Osmanlıspor FK, Eskişehirspor - Birevim Elazığspor ve Altınordu - Ümraniyespor karşılaşmalarında hakemlerimizi izleyecek ve maç sonralarında detaylı analizler yaparak, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.

Uilenberg daha sonra Merkez Hakem Kurulu Nisan ayı Süper Lig Hakem seminerinde hakemlere eğitim verecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:48 Kaynak: İHA
Merkez Hakem Kurulu, Jaap Uilenberg, Spor
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