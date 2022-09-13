Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi

"Jack Charles Amca" olarak bilinen ünlü Aborjin aktör Jack Charles, 79 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, yayıncısı, Avustralya filmlerinde rol alan ve yerli tiyatronun "büyükbabası" olarak anılan Jack Charles'ın, felç geçirdikten sonra kaldırıldığı Melbourne'deki bir hastanede 79 yaşında öldüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bugün, Yaşlı Amca Jack Charles'ı onurlandırıyoruz. O, zamanımızın bir hikaye anlatıcısı olarak hatırlanacak." ifadesine yer verildi.

Başbakan Anthony Albanese, Charles'ın "neşeli bir miras bıraktığını" söyledi.

Charles, 1971'de Melbourne'de Avustralya'nın ilk Aborjin liderliğindeki tiyatro grubunu kurdu.

The Chant of Jimmie Blacksmith (1978), Bedevil (1993) ve Blackfellas (1993) gibi Avustralya filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, 4 aylıkken Aborijin çocuklarını beyaz ailelere "asimile etmeyi" amaçlayan politikaları nedeniyle ailesinden zorla alındı.

Charles, ilk çocukluk yıllarını fiziksel ve cinsel istismara uğradığı devlet bakımevinde geçirdi.

Daha sonraki yıllarda Charles, Aborijin mahkumlar için bir savunucu oldu.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Charles'ı "kendi kişisel acısını ve hayatında yaşadığı büyük travmayı, başkaları için bir işaret olmaya ve adalet için mücadele vermeye yönelten biri" olarak nitelendirdi.

Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi, "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.