Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi

13.09.2022 14:38
Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi

"Jack Charles Amca" olarak bilinen ünlü Aborjin aktör Jack Charles, 79 yaşında hayatını kaybetti.

"Jack Charles Amca" olarak bilinen ünlü Aborjin aktör Jack Charles, 79 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, yayıncısı, Avustralya filmlerinde rol alan ve yerli tiyatronun "büyükbabası" olarak anılan Jack Charles'ın, felç geçirdikten sonra kaldırıldığı Melbourne'deki bir hastanede 79 yaşında öldüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bugün, Yaşlı Amca Jack Charles'ı onurlandırıyoruz. O, zamanımızın bir hikaye anlatıcısı olarak hatırlanacak." ifadesine yer verildi.

Başbakan Anthony Albanese, Charles'ın "neşeli bir miras bıraktığını" söyledi.

Charles, 1971'de Melbourne'de Avustralya'nın ilk Aborjin liderliğindeki tiyatro grubunu kurdu.

The Chant of Jimmie Blacksmith (1978), Bedevil (1993) ve Blackfellas (1993) gibi Avustralya filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, 4 aylıkken Aborijin çocuklarını beyaz ailelere "asimile etmeyi" amaçlayan politikaları nedeniyle ailesinden zorla alındı.

Charles, ilk çocukluk yıllarını fiziksel ve cinsel istismara uğradığı devlet bakımevinde geçirdi.

Daha sonraki yıllarda Charles, Aborijin mahkumlar için bir savunucu oldu.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Charles'ı "kendi kişisel acısını ve hayatında yaşadığı büyük travmayı, başkaları için bir işaret olmaya ve adalet için mücadele vermeye yönelten biri" olarak nitelendirdi.

Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi, "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.

YORUMLAR
500
Avustralya'da bir kişi, evinde beslediği kangurunun saldırısında öldü Avustralya'da bir kişi, evinde beslediği kangurunun saldırısında öldü Otobüsteki yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Savunmaları pes dedirtecek cinsten Otobüsteki yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Savunmaları pes dedirtecek cinsten
Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Aborjin aktör Jack Charles yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement