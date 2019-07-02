Jack Clarke Spurs İçin İmzaladı
20 dakika önce
Jack Clarke'ın Spurs'taki Leeds United'dan geldiği ilk gün sahnelerinin görüntülerine göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:05
Jack Clarke'ın Spurs'taki Leeds United
'dan geldiği ilk gün sahnelerinin görüntülerine göz atın.
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