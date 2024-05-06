Jack Dorsey, Bluesky Yönetim Kurulundan Ayrıldı - Son Dakika
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Jack Dorsey, Bluesky Yönetim Kurulundan Ayrıldı

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, finanse ettiği ve tasarladığı merkezi olmayan sosyal ağ Bluesky'nin yönetim kurulundan ayrıldı. Ayrılma haberini Bluesky kendisi duyurdu ve yerine yeni bir üye arayışına başladıklarını açıkladı. Dorsey'in son zamanlarda 'özgürlük teknolojisi' olarak adlandırdığı açık ilgi protokolleri için bağışlar yapmaya devam ettiği belirtildi. Dorsey'in takip ettiği kişi sayısını 2000'den fazla azaltarak üç kişiye indirdiği de raporlandı.

06.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:20
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Twitter'ın (yeni adıyla X) kurucu ortağı Jack Dorsey, finanse ettiği ve tasarladığı merkezi olmayan sosyal ağ Bluesky'nin yönetim kurulundan ayrıldı. Ayrılma haberini Bluesky'ın kendisi duyurdu ve yerine yeni bir üye arayışına başladıklarını açıkladı.

Bluesky Kurucusu Dorsey Yönetimden Çekildi

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, kendi tasarladığı ve finanse ettiği Bluesky isimli merkezi olmayan sosyal medya platformunun yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Bluesky, kısa bir süre önce platform üzerinden yaptığı açıklamayla Dorsey'in kuruldan ayrıldığını duyurdu ve yerine yeni bir üye arayışında olduklarını belirtti. Ayrıca, Dorsey'e platformun kurulup geliştirilmesindeki katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Öte yandan, Bluesky'ın ilk günlerinden bu yana destekçisi olan Dorsey, son zamanlarda X üzerinde aktif olarak "özgürlük teknolojisi" olarak adlandırdığı açık ilgi protokolleri için bağışlar yapmaya devam etmişti. X platformu şu anda Elon Musk tarafından yönetiliyor.

Big Tech Alert adlı X hesabı, Dorsey'in takip ettiği kişi sayısını 2000'den fazla azaltarak üç kişiye indirdiğini raporladı. Dorsey şu anda yalnızca Musk, Julian Assange'ın eşi Stella Assange ve eski NSA çalışanı Edward Snowden'i takip ediyor. Bu durum, Dorsey ile Musk arasında olası bir yakınlaşmanın işaretleri olarak yorumlanıyor.

Son olarak Bluesky, 2019 yılının sonlarında Dorsey'nin Twitter CEO'su olduğu bir dönemde duyurulmuştu. Dorsey, platform için "sosyal medya için açık ve merkezi olmayan bir standart" geliştirilmesi amacıyla beşten az açık kaynaklı mimar, mühendis ve tasarımcıdan oluşan bağımsız bir ekibe fon sağladığını açıklamıştı. Bluesky, Mart 2023'te beta sürümüyle ve 7 Şubat 2024'te ise tüm kullanıcılara açıldı. Platformun kendi verilerine göre şu anda 5,6 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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