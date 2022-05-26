Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı! - Son Dakika
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Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı!

26.05.2022 10:36
Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı!

Sosyal medya devi Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, bugün Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı! İşte detaylar...

Twitter kurucularından Jack Dorsey, geçtiğimiz aylardan CEO'luk görevinden ayrıldığını bir mektupla duyurmuştu. Jack Dorsey'in ardından Twitter CEO'luk görevine Parag Agrawall geçti. Yazılım mimari Jack Dorsey, bugün Twitter Yönetim Kurulu'ndan da ayrıldı.

Jack Dorsey, bir daha Twitter CEO'su olmayacağını açıklamıştı!

Jack Dorsey'in Twitter Yönetim Kurulu'ndan ayrılma planı, CEO görevinden ayrıldığından beri biliniyor. Fakat şirket, 2022 hissedarlar toplantısında görev süresinin dolduktan sonra ayrılacağını açıklamıştı.

Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı!

Elon Musk'ın Twitter satın alma girişiminden sonra Jack Dorsey'in tekrardan eski görevine döneceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Yerini Parag Agrawall'a bırakan eski CEO bir daha asla Twitter CEO'su olmayacağını açıklamıştı. Ardından da platformun geleneksel bir sosyal ağdan ziyade artık CEO'su olmayan bir yer olması gerektiğini belirtmişti.

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Jack Dorsey'in Elon Musk'ın Twitter'dan hisse satın alması ve devralması konusunda olumlu bir tutumda olduğu bilinenler arasında. Kurucu, geçtiğimiz ay yapılan bir röportajda Elon Musk ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti:

"Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Twitter, bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek için Elon güvendiğim tek çözüm. Onun bilincine ve ışığını yayma misyonuna güveniyorum. Elon'un 'maksimum derecede güvenilir ve geniş kapsamlı' bir platform oluşturma hedefi doğru olandır."

Jack Dorsey, kurucusu olduğu Twitter'dan ayrıldı!

Twitter, Elon Musk haberlerinden sonra bugün de Jack Dorsey'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılması haberiyle gündeme oturdu. Öte yandan bot hesapların şirketin belirttiğinden çok olması nedeniyle Elon Musk, satın alma işlemlerini askıya aldı. Fakat ünlü iş insanı, yaptığı açıklamada bu durumun geçici olduğunu ve hala satın almakta kararlı olduğunu açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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