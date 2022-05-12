Jack Dorsey, tekrar Twitter CEO'su olma iddialarına cevap verdi! - Son Dakika

Sosyal medyanın en büyük platformlarından Twitter, son dönemde hareketli günler geçiriyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla başlayan sürecin ucu bir şekilde Twitter'ın kurucu su ve eski CEO'su Jack Dorsey'e uzandı.

Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı!

Jack Dorsey, bir daha asla Twitter'ın CEO'su olmayacağını belirtti

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla platfrom gündemden düşmüyor. Yönetim ve şirket politikasında bazı değişikliklere gitmek isteyen iş insanı, Twitter'ın önemli pozisyonlarını nasıl dolduracağı konusunda henüz karar verebilmiş değil. Öyle ki bu kararsızlığı şirketin CEO pozisyonu da dahil oluyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecinde platformu eskisi kadar demokratik olmamakla suçlamış ve takipçilerine değişim isteyip istemediklerini sormuştu. Devam eden süreçte ilk olarak şirketten yüzde 9,2'lik bir pay alan Musk, daha sonrasında da Twitter'ın tamamını almıştı.

Bu değişim ile birlikte en merak edilen sorulardan birisi de şirketin CEO pozisyonu oldu. Bazı söylentiler Musk'ın bu pozisyon için tekrar Jack Dorsey'i ikna etmeye çalıştığı yönündeydi. Tüm bu söylentileri susturan cevap Dorsey'den geldi.

Eski Twitter CEO'su, "Elon Musk eninde sonunda Jack Dorsey'in Twitter'ın CEO'su olmasını isteyecek" yazılı bir tweet'e "Hayır! Bir daha aslı Twitter CEO'su olmayacağım" yanıtını verdi. Ayrıca, Twitter CEO'sunun hiç kimse olmaması gerektiğini vurguladı.

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