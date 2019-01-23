Son Dakika Haberleri: Jack Ma: Alibaba'nın Önceliği Para Kazanmak Değil

Jack Ma: Alibaba'nın Önceliği Para Kazanmak Değil

8 dakika önce

– Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin ana önceliğinin "para kazanmak" olmadığını, ana hedefinin "dünyayı daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil bir hale getirmek için teknoloji kullanımına yönelmek" olduğunu söyledi.

Jack Ma: Alibaba'nın Önceliği Para Kazanmak Değil, System.String[]
– Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin ana önceliğinin "para kazanmak" olmadığını, ana hedefinin "dünyayı daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil bir hale getirmek için teknoloji kullanımına yönelmek" olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Jack Ma, şirketin "ilk günlerinde" para kazanmanın ana hedef olduğunu kabul ederken, söz konusu hedeflerin şirketin gelişmesiyle değiştiğine dikkat çekti.

"Teknoloji insanlık için mükemmel bir şey" diyen Jack Ma, teknolojik şirketlere, yeni gelişmeleri dünyayı daha iyi bir hale getirmede ve çevresel sorunların çözümünde kullanmaya çağırdı:

"Bir şirketin yalnızca kötülük yapmama politikası izlemesi yeterli değildir. Gelecek için iyi şeyler yapmalısınız." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Jack Ma, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor

Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:22:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jack Ma: Alibaba'nın Önceliği Para Kazanmak Değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]