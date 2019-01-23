Jack Ma: Alibaba'nın Önceliği Para Kazanmak Değil

– Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin ana önceliğinin "para kazanmak" olmadığını, ana hedefinin "dünyayı daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil bir hale getirmek için teknoloji kullanımına yönelmek" olduğunu söyledi.

– Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin ana önceliğinin "para kazanmak" olmadığını, ana hedefinin "dünyayı daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil bir hale getirmek için teknoloji kullanımına yönelmek" olduğunu söyledi.



İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Jack Ma, şirketin "ilk günlerinde" para kazanmanın ana hedef olduğunu kabul ederken, söz konusu hedeflerin şirketin gelişmesiyle değiştiğine dikkat çekti.



"Teknoloji insanlık için mükemmel bir şey" diyen Jack Ma, teknolojik şirketlere, yeni gelişmeleri dünyayı daha iyi bir hale getirmede ve çevresel sorunların çözümünde kullanmaya çağırdı:



"Bir şirketin yalnızca kötülük yapmama politikası izlemesi yeterli değildir. Gelecek için iyi şeyler yapmalısınız." - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi

Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor

Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı