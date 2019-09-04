Son Dakika Haberleri: Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da
Son Dakika Güncel Haber

Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da

2 saat önce

Ünlü şef Jack Stein'ın, yeni tarifler için Avustralya'nın Kimberly bölgesinde ilham aradığı "Jack Stein'ın Yemek Kutusu", 6 Eylül'den itibaren her cuma saat 11.00'de 24Kitchen'da.

Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da, System.String[]

Kuralları ve tarifleri kendine has tarzıyla ters yüz etmeyi seven ünlü şef Jack Stein, babası Rick Stein'ın kurduğu Birleşik Krallık ve Avustralya'da yer alan restoranları için yeni fikirler arıyor.

Avustralya'nın kuzeybatısındaki Kimberly Bölgesi'ne giden Jack, kırmızı falezleriyle nefes kesen ve el değmemiş toprakları tehlikelerle dolu bu bölgede kendisine ilham bulmaya çalışıyor.

Birleşik Krallık, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]