Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da
2 saat önce
Ünlü şef Jack Stein'ın, yeni tarifler için Avustralya'nın Kimberly bölgesinde ilham aradığı "Jack Stein'ın Yemek Kutusu", 6 Eylül'den itibaren her cuma saat 11.00'de 24Kitchen'da.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
Kuralları ve tarifleri kendine has tarzıyla ters yüz etmeyi seven ünlü şef Jack Stein, babası Rick Stein'ın kurduğu Birleşik Krallık ve Avustralya'da yer alan restoranları için yeni fikirler arıyor.
Avustralya'nın kuzeybatısındaki Kimberly Bölgesi'ne giden Jack, kırmızı falezleriyle nefes kesen ve el değmemiş toprakları tehlikelerle dolu bu bölgede kendisine ilham bulmaya çalışıyor.
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