Jack Stein'ın Yemek Kutusu 24Kitchen'da

Kuralları ve tarifleri kendine has tarzıyla ters yüz etmeyi seven ünlü şef Jack Stein, babası Rick Stein'ın kurduğu Birleşik Krallık ve Avustralya'da yer alan restoranları için yeni fikirler arıyor.

Avustralya'nın kuzeybatısındaki Kimberly Bölgesi'ne giden Jack, kırmızı falezleriyle nefes kesen ve el değmemiş toprakları tehlikelerle dolu bu bölgede kendisine ilham bulmaya çalışıyor.