Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin

Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

6 saat önce

Uzak Doğu ve Asya merkezli bazı yayın kuruluşları, Hong Kong'da bir etkinliğe katılan Chan'in burada virüs kaptığını ve 65 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı haberlerini vermişti.

Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi, System.String[]

Uzak Doğu ve Asya merkezli bazı yayın kuruluşları, Hong Kong'da bir etkinliğe katılan Chan'in burada virüs kaptığını ve 65 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı haberlerini vermişti. Hatta haberlerde Chan ile birlikte eşi ve kayınvalidesinin de karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.


Hong Kong'lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Jackie Chan'in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları yalanladı. Chan'ın Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon'da bir akşam yemeğinde olduğunu, corona virüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.


PANZEHİR BULANA ÖDÜL VAAD ETTİ


65 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne karşı etkili bir panzehir gelişterecek kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.



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Jackie Chan, Uzak Doğu, Hong Kong, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:41 
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