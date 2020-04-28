Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Unutmaz'dan Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye övgü -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Unutmaz'dan Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye övgü -... - Son Dakika

Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Unutmaz'dan Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye övgü -...

6 saat önce

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması." dedi.

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması." dedi.

Prof. Dr. Unutmaz, Kovid-19'un ABD'deki etkisini ve Türkiye'nin gösterdiği performansı AA muhabirine değerlendirdi.

Salgını ciddiyetle mücadele edilmesi gereken bir kriz olarak nitelendiren Unutmaz, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin bu tür bir salgına ne kadar hazırlıksız olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

"Türkiye'nin çok iyi bir sağlık sistemi var"

Profesör Unutmaz, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması. Ailemden veya yakınlarımdan biri hasta olsa onlara Türkiye'de tedavi olun, Amerika'ya gelmeyin derim. Büyük hastaneler yapılmış, yoğun bakım yatakları çok fazla." dedi.

Türkiye'nin en baştan itibaren birtakım tedbirleri zamanında aldığını ve bu tedbirlere riayet edildiğini kaydeden Unutmaz, "Eğer bu tedbirler alınmasaydı belki şu anda günlük 10 bin, 20 bin vaka ortaya çıkardı, o zaman da kısa sürede yataklarınız dolardı. Dolayısıyla salgın sona erene kadar bu tedbirlere uyulması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele ederken her ülkenin belli oranda zayiat vereceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Unutmaz, "Asıl önemli olan, bunun sizin sağlık sisteminizin kaldıramayacağı bir noktaya ulaşmaması. Bu noktada Türkiye'yi iyi bir yerde görüyorum." şeklinde konuştu.

"Sağlık sisteminizin çökmemeli, Türkiye iyi durumda"

Salgının ne zaman ve ne şekilde önlenebileceğine ilişkin verilere bakılması gerektiğini vurgulayan Unutmaz şunları belirtti:

"Bir kere sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Mesela Türkiye o noktada şu anda iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması bakımından. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli. Bir de devletler ne tedbiri alırsa alsın bunları insanların iyi uygulaması önemlidir. Ancak bu verilere göre bir ülkenin ne zaman normale dönebileceği anlaşılır."

Yeteri kadar test sayısının ve hasta olanlar ve onlarla ilişkide olanların takip edilmesinin önemine dikkat çeken Unutmaz, tüm bir ülkeyi çok uzun süre karantina altına almanın kolay bir iş olmadığını, bir noktada gerekli tedbirler altında hayatın yavaş yavaş normale döndürüleceğini kaydetti.

"ABD bu noktaya gelmemeliydi"

25 yıldır ABD'de çalıştığını kaydeden Unutmaz, Donald Trump yönetiminin salgınla mücadele için çok geç harekete geçtiğine vurgu yaptı.

Unutmaz, "Açıkçası şaşkınlık içindeyiz. Öncelikle birçok konuda gerçekten çok geç kalındı. Dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkesi olan ABD, bu süreçte maskeden tutun da ventilatöre ve test kitine kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşadı. Bunun birinci dereceden sorumlusu şu an ülkeyi yöneten kişidir. ABD bu noktaya gelmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın salgının gerçek boyutları ortaya çıktıktan sonra gerekli adımları atma konusunda da yavaş davrandığını ve süreci Cumhuriyetçi ve Demokrat eyaletler arasında "politikleştirdiğini" belirten Unutmaz, bu süreçlerin ülkeye zaman kaybettirdiğini dile getirdi.

ABD ile Çin arasında yaşanan koronavirüs gerilimine de işaret eden Unutmaz, hem Çin'in hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ilk başta bazı hatalar yaptıkları görüşünü paylaştı.

"Çin'in ve DSÖ'nün yanlış yönlendirmeleri oldu"

Dünyada birçok ülkenin bu tür bir salgına yeterince hazırlıklı olmadığının ortaya çıktığını anlatan Unutmaz, "Açıkçası en başta Çin'in ve Dünya Sağlık Örgütünün de yanlış yönlendirmeleri oldu. Onlar da konunun ne kadar ciddi olduğunu yeterince anlatamadılar ya da anlatmak istemediler." dedi.

Sürecin başlangıcına ilişkin bazı karanlık noktalara olduğunu kaydeden Unutmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çin'in başlangıçta yaptıklarını doğru bulmuyorum çünkü birçok konuyu sakladılar ve hala anlamadığımız bilmediğimiz noktalar var. Komplo teorilerine girmek istemem, zaten onlara da inanmıyorum ancak mesela bu virüsün yarasadan insana nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Orada bir karanlık nokta var. Çünkü virüsün aynısı yarasada bulunmuyor; en yakın akrabası yüzde 96 benziyor. Aradaki o yüzde 4'lük ayrışma çok önemli. Veyahut arada bir hayvanın olması lazım."

Vuhan'daki laboratuvarlara dikkat çekti

Kovid-19'un ortaya çıkışına ilişkin Vuhan'daki bazı laboratuvar çalışmalarına ilişkin tartışmalara da değinen Unutmaz, "Vuhan'da koronavirüslere ilişkin çalışan iki tane büyük laboratuvar var. Bu çalışmaların orada yapıldığı bilinen bir şey. Burada şöyle bir şey olmuş olabilir; bu virüsler orada çalışılırken bir şekilde orada bir kaza oldu ve oradan bir şekilde yayıldı. Elimizde böyle bir kanıt yok ama bu soru hala açık." yorumunu yaptı.

Bu noktada ABD'nin Çin'e yönelik suçlayıcı iddialarında doğruluk payı olabileceğini belirten Unutmaz, DSÖ'nün süreçteki rolünde de sorunlar olduğunu vurguladı.

Unutmaz, "DSÖ bu süreçte iki yanıltıcı açıklama yaptı. İlki, ocak ayında bu virüsün insandan insana geçmediğini söylediler. Bu yanıltıcıydı, sonradan bunu değiştirdiler. İkincisi de maske takılmasının gerekmediği yönündeki açıklamalarıydı ancak şu anda gayet iyi biliyoruz ki maske takmak çok önemli. Salgından sonra bunların ileride hesaplaşması olacaktır." dedi.

"Çok net bir tavsiyede bulunmak istiyorum, sigarayı bırakın"

Profesör Unutmaz bireysel ve toplumsal anlamda salgınla mücadelede "seferberlik" ruhuna ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Devlet elinden geleni yapıyor ama onun yapabileceklerinin de sınırı var. Maske kullanımı ve sosyal izolasyon dediğimiz kişiler arası mesafe çok önemli. Bu bir savaş. İnsanların hemen rahata geçmemesi lazım." uyarısında bulundu.

Kişisel olarak virüsten korunma anlamında sigarayı bırakmanın kaçınılmaz olduğunu anlatan Unutmaz, "Çok net bir tavsiyede bulunmak istiyorum, sigarayı bırakın. Sigarayı bırakmadığınızda hasta olursanı akciğeriniz iki cephede birden savaşmak zorunda kalıyor. Onun dışında sağlıklı beslenmeniz de çok önemli. Belki hemen değil ancak bu süreci atlatacağız, kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmek lazım." değerlendirmesini yaptı.

Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Unutmaz'dan Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye övgü -...

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Michael Jackson, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:03 Kaynak: AA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 35'e yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 35'e yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 18:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Unutmaz'dan Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye övgü -... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]