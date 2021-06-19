Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir pozunu paylaştı ancak fotoğrafla gerçek kısa bir süre sonra açığa çıktı.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Oyuncunun 183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sevgilerimle" notuyla paylaştığı gençlik fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Koçyiğit'in paylaştığı fotoğrafın 'Charlie'nin Melekleri' ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait olduğu ortaya çıktı. Koçyiğit fotoğrafa photoshop ile sadece yüzünü eklediğini öğrenen takipçileri, 73 yaşındaki oyuncuya "Sen de mi bunu yaptın" yorumları yazdı.