Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir... - Son Dakika
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Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir...

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından vurulmasıyla başlayan protestolarda, göstericilere ateş açtığı için gözaltına alınan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, üç kişiyi silahla vurmakla suçlanıyor.

Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir..., System.String[]

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından vurulmasıyla başlayan protestolarda, göstericilere ateş açtığı için gözaltına alınan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, üç kişiyi silahla vurmakla suçlanıyor.

İki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanan Rittenhouse, gazetecilere konuşurken, binaları protestoculara karşı korumanın "görevi" olduğunu söylemişti.

Sosyal medya profillerinde silahlara meraklı bir Donald Trump destekçisi olduğu görünen Rittenhouse olayla ilgili altı suçla suçlanıyor.

Neler yaşandı?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tüfekli bir erkeğin yere düşene kadar bir kalabalığın peşinden silahıyla koştuğu ve kalabalığa ateş açtığı görülüyor.

Bu olayda 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum ve 26 yaşındaki Anthony Huber öldü. 26 yaşındaki Gaige Grosskreutz ise yaralandı.

Olaya ilişkin yapılan soruşturmanın ardından Kyle Rittenhouse, Çarşamba günü Illinois'da annesinin evinde tutuklandı.

Dün ise iki cinayet ve bir cinayete teşebbüsün yanı sıra, halkın güvenliğini tehlikeye atma ve tehlikeli silah bulundurmak suçlamalarıyla suçlandı.

Nasıl başladı?

Pazar günü Kenosha kentinde bir polis memuru, 29 yaşındaki Blake arabasına eğilmiş durumdayken sırtına yedi el ateş etmiş, Blake hastaneye kaldırılmıştı.

Avukatları, Blake'in tekrar yürümesinin mucize olacağını söylüyor.

Polis, Blake'in arabasında bir bıçak buldu, başka silaha rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Blake'in vurulmasından sonra eyalette protesto gösterileri başladı.





Minnesota'da George Floyd isimli siyah ABDli'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından da küresel çapta ırkçılık karşıtı eylemler başlamıştı.

Blake'in vurulmasının ardından başlayan eylemler, spor dünyasına da yayıldı. Bir dizi spor müsabakası ırksal eşitsizliğe dikkat çekmek için ertelendi.

Çarşamba gecesi Wisconsin başsavcısının Blake'e ateş açan polis memurunun Kenosha bölgesi polis departmanından Rusten Sheskey olarak açıklaması üzerine şehirde gösteriler az da olsa duruldu.

Kenosha Şerifi David Beth, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece çok sakindi. Umarım, yüzleşmemiz gereken şeyin üstesinden geldik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından şehre gönderilen hem yerel hem de federal kolluk kuvvetlerinin protestoculara yönelik sert müdahalesi nedeniyle yaygın bir öfke hakim.

Perşembe günü, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), beyazların üstünlüğünü savunmak ve öldürülen insanları şeytanlaştırmakla suçladığı Kenosha'nın polis şefi ve şerifinin derhal istifasını talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:12

Son Dakika Dünya Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir... - Son Dakika Dünya

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