Jacob Blake tedavi gördüğü hastaneden mesaj yolladı: Daha yaşanacak çok şey var

Geçtiğimiz ay ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan Jacob Blake, tedavi gördüğü hastanede konuştu. Blake, acılarının bir türlü dinmediğini, ancak daha yaşanacak çok şey olduğunu söyledi.

Belden aşağısının felç olduğu açıklanan Blake, Twitter üzerinden paylaştığı videoda, Blake çektiği acıdan bahsetti.

"Acıdan başka bir şey yok. Nefes alırken, uyurken, yatakta dönerken ve yemek yerken. 24 saatim acıyla geçiyor" diyen Blake sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşamınız yalnızca sizin elinizde olmayabiliyor. Hareket etmek için ihtiyaç duyduğunuz bacaklarınız, başkaları tarafından aynı bu şekilde sizden alınabiliyor. Birbirinize bağlı kalın, biraz para kazanın. Dışarıdaki insanlarımız için hayatı kolaylaştırın. Boşa harcadığımız çok fazla zaman var."

Ne olmuştu?

29 yaşındaki Blake, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde gözaltına alınırken bir polis tarafından sırtından yedi el ateş açılarak vuruldu.

Olay, ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kenosha'da yapılan protestolar şiddetli bir hal alırken eylemlerde 2 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerle ilgili 17 yaşındaki bir genç suçlandı.

Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Demokratların başkan adayı Joe Biden şehri ziyaret etti.

Biden, Blake'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump ise aile avukatlarının da yer alacağı gerekçesiyle aileyi ziyaret etmedi.

Blake'in vurulmasına ilişkin olarak ise yürütülen soruşturma devam ediyor.

Cuma günkü görülen duruşmada Blake, vurulmadan önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.