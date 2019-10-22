Jaguar F-PACE'de 50 bin TL takas desteği

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, Ekim ayında Jaguar F-PACE modelinde avantajlı koşullar sunuyor.







Ekim ayı boyunca geçerli olmak üzere Jaguar F-PACE modelinde 50.000 TL'lik takas desteğinin yanı sıra 3 yıl/ 100 bin km boyunca geçerli Jaguar Care Periyodik Bakım'ı ücretsiz sunuluyor.



Jaguar'ın performans SUV'u F-PACE, farklı renk ve donanım seçenekleri ile Jaguar Online Satış Platformu üzerinden rezerve edilebiliyor. Güncel fiyat ve donanım seçeneklerinin görüntülenebildiği ve ön rezervasyonun yapılabildiği Jaguar Online Satış Platformu'na https://onlinesatis.jaguar-turkiye.com adresinden ulaşılabiliyor.



