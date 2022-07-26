Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı

26.07.2022 14:46

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Zoo Leon'daki bir hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, girmemesi gereken bir yere girdi. Jaguar, çocuğun ayağını parçaladı. Ekiplerin devreye girmesiyle kurtarılan çocuğun son durumunun iyi olduğu belirtildi.

Guanajuato eyaletindeki Zoo Leon'da 23 Temmuz'da meydana gelen olay, tüyler ürpertti. 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, hayvanat bahçesini gezdiği sırada yasak olan alana atlayarak jaguara çok yaklaştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE SALDIRDI

Tehlike sezen jaguar ise saniyeler sonra 14 yaşındaki çocuğa saldırdı. 14 yaşındaki çocuğu ayağından yakalayan jaguar, dişleriyle çocuğun ayağının üst tarafını parçaladı. Çocuğunun çığlıkları üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri bölgeye koştu.

Fotoğraf çekmek jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı

AZ KALSIN AYAĞI KOPUYORDU

İlk başta hayvanı sakinleştiremeyen hayvanat bahçesi yetkilileri daha sonra jaguarın dikkatini dağıtarak çocuğu kurtarmayı başardı. Çocuğun ayağının üst tarafından kanlar geldiği görülürken, ayakkabısının da jaguarda kaldığı fark edildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fotoğraf çekmek jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı
YORUMLAR
500
İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor

Leon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement