Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı

Guanajuato eyaletindeki Zoo Leon'da 23 Temmuz'da meydana gelen olay, tüyler ürpertti. 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, hayvanat bahçesini gezdiği sırada yasak olan alana atlayarak jaguara çok yaklaştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE SALDIRDI

Tehlike sezen jaguar ise saniyeler sonra 14 yaşındaki çocuğa saldırdı. 14 yaşındaki çocuğu ayağından yakalayan jaguar, dişleriyle çocuğun ayağının üst tarafını parçaladı. Çocuğunun çığlıkları üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri bölgeye koştu.

AZ KALSIN AYAĞI KOPUYORDU

İlk başta hayvanı sakinleştiremeyen hayvanat bahçesi yetkilileri daha sonra jaguarın dikkatini dağıtarak çocuğu kurtarmayı başardı. Çocuğun ayağının üst tarafından kanlar geldiği görülürken, ayakkabısının da jaguarda kaldığı fark edildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.