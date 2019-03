Jaguar I-Pace Etrophy Testlerini Tamamladı

CARMEDYA.COM - Jaguar I-Pace'in yarış pistlerindeki kardeşi I-Pace eTROPHY, -40 derecede gerçekleştirilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti.







Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarında

gövde gösterisi yapan Jaguar I-Pace eTROPHY, Jaguar Land Rover'ın kutup dairesi

sınırında yer alan İsveç/ Arjeplog tesisinde ve Kars/ Çıldır Gölü'nde

gerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava testlerine tabi tutuldu. Dünyanın

en kuzeyindeki şarj noktasında pillerini dolduran Jaguar'ın elektrikli yarış

otomobili, zorlu koşullarda da üstün performans sergilemeyi başardı.



195 km/s maksimum hız



Panasonic Jaguar Racing'in Formula E pilotu Nelson Piquet

Jr'ın direksiyonuna geçtiği Jaguar I-Pace eTROPHY, bölgedeki donmuş göller

üzerinde hazırlanan parkurda limitlerine kadar kullanıldı. Modelin buz

üzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına, çoğu otomobilin çalışma

sıcaklığı olan -30 dereceden daha da soğuk hava koşullarında, trafiğe kapalı

alanda yapılan sürüşlerde 195 km/s'lik son hızına ulaşmayı başardı. Buz üstünde

dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan Jaguar I-Pace eTROPHY, Borusan

Otomotiv ekibi ve profesyonel BOM pilotları tarafından test edildi. Model, üstün

güvenlik sistemleri sayesinde yoldan kopmadan stabil bir sürüş vadediyor.







90 dakikada şarj



Bataryasının en gelişmiş termal yönetim sisteminin etkinliğini

kanıtlamak üzere seri üretim Jaguar I-PACE'ten sonra ilk kez buz üzerine çıkan

Jaguar I-Pace eTROPHY,sıfırın altındaki koşullarda üstün performans, verimlilik

ve dayanıklılık sunduğunu kanıtladı. Jaguar I-Pace'de olduğu gibi 90kWh Lityum

iyon bataryalardan güç alan Jaguar I-Pace eTROPHY, Ice Academy'deki Terra 53

50kW DC hızlı şarj noktalarında 90 dakikada şarj edilebiliyor. Jaguar I-Pace,

DC hızlı şarjı (100kw) kullanarak sadece 40 dakikada %0'dan %80 pil doluluğuna

ulaşabiliyor.



