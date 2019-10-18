Son Dakika Haberleri: Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim
Son Dakika Teknoloji Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim

Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim

51 dakika önce

Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim Yaşatıyor Dünyada Yılın Otomobili seçilen Jaguar I-PACE, keskin virajları ve uzun düzlükleri ile ünlü Nürburgring pistinde yan koltukta 'taksi sürüşü' yapmak isteyenlere RACE eTAXI ile benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim, System.String[]

Jaguar I-PACE RACE eTAXI ile Nürburgring'de Unutulmaz Bir Deneyim Yaşatıyor

Dünyada Yılın Otomobili seçilen Jaguar I-PACE, keskin virajları ve uzun düzlükleri ile ünlü Nürburgring pistinde yan koltukta 'taksi sürüşü' yapmak isteyenlere RACE eTAXI ile benzersiz bir deneyim yaşatıyor.


Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, efsanevi Nürburgring – Nordschleife pistinde tamamen elektrikli bir otomobili ile taksi deneyimi sunan ilk üretici oldu. Profesyonel yarış pilotları tarafından kullanılan Jaguar I-PACE RACE eTAXI, yan koltukta oturacak yolcularına dünyanın en zorlu yarış pistinde benzersiz bir spor otomobil deneyimi sunuyor. Ürettiği 400 BG güç ve 696 Nm tork değeri ile 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede gerçekleştiren Jaguar I-PACE RACE eTAXI, sahip olduğu benzersiz dört tekerlekten çekiş sisteminin avantajını kullanarak pek çok spor otomobili gölgede bırakıyor.


Adrenalin dolu yolculuk

Jaguar tarafından geliştirilen ilk elektrikli performans SUV'u Jaguar I-PACE;  dinamik yol tutuşu ve dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde 73 virajlı 20.8 km'lik Nurburgring pistinde; heyecan arayanlara ve elektrikli otomobil teknolojisine ilgi duyanlara adrenalin dolu bir yolculuk vadediyor. 2019'da Dünyanın En Çevreci Otomobili seçilen Jaguar I-PACE, 'Yeşil Cehennem' olarak da anılan Nürburgring pistinde her türlü koşulla başa çıkabiliyor.


Unutulmayacak bir deneyim

Panasonic Jaguar-Racing Team ile Formula E'de dördüncü sezona hazırlanan Jaguar, elektrikli yarış otomobilleri konusunda da oldukça tecrübeli. Dünyada tamamen tek bir üretici tarafından geliştirilip üretilen ve seri üretime en yakın yarış aracı olan; Jaguar I-PACE eTROPHY ile mücadele eden Jaguar, geliştirdiği RACE eTAXI ile meraklılarına benzersiz elektrik performansını deneyimleme imkanı tanıyor.


Jaguar I-PACE 2018 yılında gerçekleştirilen tanıtımından bu yana başta Dünyada Yılın Otomobili; Avrupa'da Yılın Otomobili ve Almanya'da Yılın Otomobili olmak üzere pek çok önemli ödülün sahibi oldu.

Borusan Otomotiv, Jaguar, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com
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