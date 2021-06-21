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Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı - Son Dakika

Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı

21.06.2021 04:03
Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u Jaguar I-PACE ile Olimpiyat ve Dünya şampiyonu bisikletçi Elinor Barker, Everesting mücadelesi için bir araya geldi.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar'ın tamamen elektrikli performans SUV'u Jaguar I-PACE ile Olimpiyat ve Dünya şampiyonu bisikletçi Elinor Barker, Everesting mücadelesi için bir araya geldi.

Dünya çapında efsaneleşen "Everesting" mücadelesi, bu kez Jaguar I-PACE ile İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki Great Dun Fell Dağı'nın dik yokuşlu, virajlı ve donma noktasına yakın sıcaklıklarıyla meşhur asfalt yollarında gerçekleştirildi. Elinor Barker X Jaguar I-PACE Everesting mücadelesi buluşmasında, Jaguar I-PACE, mücadeleyi tek şarjla tamamlamayı başardı.

Elinor Barker'ın Jaguar I-PACE ile tek şarjla Everesting mücadelesini tamamlamayı başardığı Great Dun Fell Dağı'ndaki asfalt yol, yüksek rakımıyla birlikte dik yokuşları ve kompleks virajlarıyla da biliniyor. Great Dun Fell Dağı'nın 848 metrelik yüksekliği donma noktası sıcaklıklarına ulaşan iklim zorluklarını da beraberinde getirirken, aynı zamanda Jaguar I-PACE'in her türlü yol koşuluyla en iyi şekilde başa çıkabildiğini de yeniden kanıtlamış oldu.

Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı

Yüksek rakım, keskin virajlar ve dik yokuşlar

Son dönemlerde bisikletçilerin favori aktivitelerinden biri haline gelen Everesting meydan okuması ancak Everest Dağı'nın toplam yüksekliği olan 8 bin 848 metrelik mesafenin kat edilmesiyle tamamlanabiliyor. Bunun için Elinor Barker, Jaguar I-PACE ile bir rampa boyunca tekrarlı bir şekilde inip çıkarak 11,6 kilometrelik başlangıç noktasına dönüş mesafesi de dahil olmak üzere toplamda 199,6 kilometre yol kat etti.

Bisikletçiler tarafından "İngiltere'nin Mont Ventoux'sü" olarak da bilinen Great Dun Fell Dağı, İngiltere'deki en yüksek rakımlı rotaya da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, asfaltın oldukça dar olduğu yol üzerinde meydan okumanın başlangıç noktasından zirveye kadar uzanan tırmanış rotasına çok sayıda keskin viraj ve eğimi yüzde 20'ye varan yollar eşlik ediyor.

Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı

Rejeneratif frenleme sayesinde daha fazla menzil

Elinor, 16 tur boyunca I-PACE'in rejeneratif frenleme teknolojisini kullanarak elde ettiği ilave yüzde 60'lık enerji geri kazanımı ile mücadeleyi tamamlamayı başardı. Ayrıca, enerji bakımından oldukça zorlayıcı olmasına rağmen enerjisinin yüzde 31'ni, yani 128 kilometrelik sürüş menzilini de muhafaza edebildi. Jaguar I-PACE'de kullanılan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde elde edilen enerji geri kazanımı sistemi aracın özellikle yokuş aşağı inişlerde 0,4 G'ye kadar yavaşlama imkanı sağlarken aynı zamanda aracın bataryasını da şarj ediyor. Jaguar Racing'in Formula E programından faydalanarak geliştirdiği sistem, bir yarışta yaklaşık yüzde 30'luk ek enerji sağlıyor.

Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı

Borusan Otomotiv, Olimpiyat, Türkiye, Jaguar, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Jaguar I-PACE tek şarjla Everesting'i tamamladı - Son Dakika


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