Son Dakika Haberleri: Jaguar Land Rover, İngiltere'de 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Jaguar Land Rover, İngiltere'de 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

1 saat önce

BBC'nin haberine göre, işten çıkarmalar şirketin daha çok yönetim ve pazarlama departmanlarındaki çalışanları etkileyecek.

Jaguar Land Rover, İngiltere'de 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak, System.String[]
BBC'nin haberine göre, işten çıkarmalar şirketin daha çok yönetim ve pazarlama departmanlarındaki çalışanları etkileyecek. Ancak üretim bölümünde de işten çıkarmalar olabilir. İşten çıkarma kararının yaklaşık 2.5 milyar sterlin seviyesindeki maliyet azaltma planı kapsamında verildiği bildirildi. Şirket, İngiltere'deki operasyonlarında 40 bin kişiyi istihdam ediyor.

Jaguar Land Rover'ın satış verilerinde en büyük pay Çin pazarına ait olurken, küresel gerilimler nedeniyle şirketin Çin'deki satışları son aylarda yaklaşık yüzde 50 azaldı. Jaguar Land Rover, Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, şirketin, İngiltere'deki operasyonlarına yatırım yapmaya devam edebilmesi için İngiltere'nin AB çıkış sürecine ilişkin belirsizliğin azalması gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada, İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının şirkete yıllık maliyetinin yaklaşık 1.2 milyar sterlin olacağı belirtilmişti.

FORD DA ÇIKARIYOR

Amerikan otomobil şirketi Ford'da Avrupa'da binlerce işçinin işine son verecek. Avrupa Ford fabrikalarından sorumlu Steven Armstong, "Geniş bir yeniden yapılandırma planı ile daha karlı olmak istiyoruz. Bölge genelinde büyük bir etki olacak. Bütün seçenekleri gözden geçiriyoruz" diyerek fabrikaların kapatılabileceği işaretini verdi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla Ford'un küçülen bir pazarla mücadele ettiğini söyleyen Armstrong, bu sebeple yeni bir çalışma modeliyle mücadele ettiklerine dikkati çekti. Avrupa'da özellikle Almanya, İngiltere ve İspanya'da 54 bin kişiyi istihdam eden Ford, 2014'ün sonunda Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasını kapatmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:00 

Ford, Jaguar, Land Rover, İngiltere, Güncel
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