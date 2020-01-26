Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika Spor

Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

6 saat önce

Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Adis Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Jahovic ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi, System.String[]

Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Adis Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Adis Jahovic karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın 26'ncı dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Makedon oyuncu, 44'üncü dakikada Denizlisporlu Sackey ile çıktığı hava topunda kafasına aldığı darbe nedeniyle yere düştü. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleyle kafası bandana ile sarılan futbolcu 4 dakika sonra oyuna geri döndü. İlk yarının tamamlanmasıyla Jahovic, kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolünde bir olumsuzluk tespit edilemeyen yıldız futbolcu, tedbir amaçlı ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine getirilen Adis Jahovic, sedyeyle indirilerek, burada bekleyen ambulansa alındı. Jahovic daha sonra detaylı tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Helikopterin inişi

Jahovic'in sedyede indirilmesi

Ambulansa alınması


Antalyaspor, Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
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