Jahovic: Bence temiz bir goldü

Karşılaşma için Jahovic şu açıklamaları yaptı:



Mücadeleye hızlı başladık, zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Yakaladığımız pozisyonlar var, Fenerbahçe de fırsatlar buldu. Fenerbahçe karşısında 1 puan iyi ama kazanabilirdik, başaramadık. Gol problemimiz yok, çünkü ligin en çok gol atan takımlardan biriyiz. Kesinlikle gol yollarında problem yaşadığımızı düşünmüyorum. İptal edilen golümüzde Altay Bayındır, bana doğru geldi. Bence pozisyonu tekrar izlemeleri lazım. Faul olduğunu düşünmüyorum. Bence temiz bir goldü. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık, rakibi oynatmadık. Sergen Hoca'nın kenarda olması çok önemli ama bugün yoktu.



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