Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika
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Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi

6 saat önce

Denizlispor maçında kafasına aldığı darbeyle sakatlanan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi, System.String[]

Denizlispor maçında kafasına aldığı darbeyle sakatlanan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Süper Ligi'n 19. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor maçının 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği kafa topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı. İkinci yarıya çıkamayan Jahovic, kafa travması şüphesiyle Denizli'de hastaneye kaldırıldı. Jahovic, ilk kontrolün ardından detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine indirilen Makedon forvet, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Denizlispor, Antalyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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