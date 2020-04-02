Jahovic karantinada bile sahanın yıldızı!

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evde vakit geçiren futbolcular, yeşil sahalara özlemini oyun konsolundaki hünerleriyle gideriyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic de dünya çapında internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanan futbol oyunundaki karakterinin performans bilgilerini paylaştı. Golcü futbolcu takımının telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği antrenmanda, oyundaki karakterinin performans bilgilerini futbolcu kartı adı verilen dövizle arkadaşlarına gösterdi. Jahovic'in paylaşımı, antrenmanda keyifli dakikalar yaşattı.

Futbolcu kartındaki yüzdelik başarı değerlendirmesine göre Jahovic'in oyuncu puanı 93, sürati 88, şut yeteneği 95, pas yeteneği 87, top sürme yeteneği 84, fiziksel yeterliliği 94, savunma puanı da 56 olarak yer aldı

Süper Lig'deki başarılı performansındaki istatistiği sanal ortama da yansıtan Jahovic, bu sezon 13 gole adını yazdırdı. Başarılı futbolcu gollerinin 11'ini ilk devre oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla kaydetti. İkinci devrede Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 6 maça çıkan Jahovic, 2 gole adını yazdırdı. Jahovic kırmızı beyazlı formayla 6 maçta 465 dakika oyunda kaldı.