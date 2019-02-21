Jahovic ve Adem Büyük'a 2 Maç Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar'ın ayağına basan A. Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic ile Beşiktaş karşılaşmasında Lens'in ayağına basan E. Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'e 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar'ın ayağına basan A. Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic ile Beşiktaş karşılaşmasında Lens'in ayağına basan E. Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'e 2 maç men cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Alt A, B, C, D, E ve Doğu Alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ



Beşiktaş'ın, 15.02.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



ATİKER KONYASPOR



Atiker Konyaspor Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin 000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 Resmi Müsabakadan Men ve 8 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)



TRABZONSPOR



Trabzonspor'un, 17.02.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt J ve Güney Kale Arkası Alt J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,



KASIMPAŞA



Kasımpaşa'nın, 17.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kasımpaşa idarecisi Cüneyt Söylen'in, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,



BURSASPOR



Bursaspor Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan Bursaspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."



(İHA)

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