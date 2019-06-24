Son Dakika Haberleri: Jahovic ve Murat Akşit sağlık kontrolünden geçirildi
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Jahovic ve Murat Akşit sağlık kontrolünden geçirildi

15 dakika önce

Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Adis Jahovic ve Murat Akşit, sağlık kontrolünden geçirildi.

Jahovic ve Murat Akşit sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]
Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Adis Jahovic ve Murat Akşit, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan golcü oyuncu Jahovic ve genç kaleci Murat Akşit, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:40 Kaynak: AA
ortopedi, fulya, acıbadem, yeni malatyaspor, Spor
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