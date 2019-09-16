Jahovic, Yeni Malatyaspor'un yüzünü güldürüyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde sarı-siyahlıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet, sezona iyi başladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

8 maçta 6 kez fileleri havalandırdı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de ise sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başardı. Jahovic, böylece resmi maçlarda gol sayısını 6'ya yükseltti.

Attığı goller ve performansıyla göz dolduran Makedon forvet, sadece UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile yapılan karşılaşmanın yanı sıra Süper Lig'in 2. haftasında dış sahada Trabzonspor ile oynanan müsabakada fileleri havalandıramadı.

15 golün 6'sında Jahovic'in imzası var

Geçen sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı kupanın dışına iten ancak 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan'a elenerek Avrupa macerası sona eren Yeni Malatyaspor'un hem Avrupa'da hem de ligde gol yükünü Jahovic sırtlıyor.

Sarı-siyahlı takımın iki kulvarda oynadığı maçlarda attığı 15 golün 6'sını Jahovic kaydetti. Malatya ekibinde ayrıca Guilherme ve Thievy Bifouma 2'şer, Arturo Mina, Issam Chebake, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Mitchell Donald ise birer golle takımlarına skor katkısı sağladı.

"Artık rakibi karşılayan değil, oynayan bir takım var"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, deplasmanda yaptıkları MKE Ankaragücü maçında çok iyi performans sergileyerek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini aktaran Çelikel, "MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Çelikel, karşılaşmada tüm futbolcuların en iyi şekilde performansını sahaya yansıttığını dile getirerek, "Artık sahada eskisi gibi karşılayan değil oynayan bir Yeni Malatyaspor var. İlerleyen günlerde daha iyi seviyelere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Çelikel, şöyle devam etti:

"Milli maç arası çok faydalı geldi. Bunu MKE Ankaragücü maçında gördük. Bu galibiyet, Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi çok iyi oldu, takıma moral oldu. Galatasaray maçına moralli başlayıp, o karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz."

"Futbolcularımızın tamamından memnunuz"

Çelikel, Adis Jahovic gibi yeni transferlerin tamamının takıma faydalı olduğunu aktararak, "Adis Jahovic'i takıma faydalı olacağına inandığımız için transfer etmiştik. Diğer transferlerimiz gibi Jahovic'in performansından da çok memnunuz. Biz bir takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Birey olarak değil, genel anlamda futbolcularımızın tamamından memnunuz. İnşallah bu hafta sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçından da aynı performansı sergileriz." şeklinde konuştu.

Çelikel, Galatasaray maçına tüm taraftarları beklediklerini kaydederek, "Tüm taraftarı tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz varız, onlar yoksa biz yokuz. Taraftar bizi hırslandıran en büyük güç. Taraftarımız bizi maçlarda yalnız bırakmasın." ifadelerini kullandı.