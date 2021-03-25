Jahrein: "Alfred bir daha yürüyemeyecek büyük ihtimalle" - Son Dakika

Twitch'in sevilen isimlerinden biri olan Jahrein: "Alfred bir daha yürüyemeyecek büyük ihtimalle" ifadelerini bugünkü yayınında kullandı. Hatırlarsınız ki başarılı yayıncının biricik köpeği Alfred, hiç yapmayacağı bir şey yapıp balkondan atlamıştı. Bu olayla birlikte bizleri üzüntüye boğan Alfred geçirdiği birkaç ameliyat sonrası iyileşme evresine girmişti.

Jahrein bugün yaptığı yayında seyircilerin ısrarı üzerine Alfred hakkında konuştu ve üzücü haberi seyircilerine verdi.

Twitch'in başarılı yayıncısı "Alfred bir daha yürüyemeyecek büyük ihtimalle. Bu süreç içinde neler oldu, Alfred'in ameliyatı başarılı geçti ancak omuriliği çok fazla zedelendi bu süreç içinde. Toplamda 3 tane ameliyat geçirdi ve omuriliği çok hasar gördü. Biz bacaklarındaki tepki gördükçe çok seviniyorduk. Bacaklarında tepki var, yürüyecek inşallah fizyoterapi yapacağız, diye" ifadelerini kullandı.

Başarılı yayıncının ve Alfred'in geçirdiği zorlu sürece sosyal medyadan bizzat şahit olduk, tekrardan büyük geçmiş olsun Jahrein!