Jahreın'i Seviyor Musun? | Mustafa Ak Yalan Makinesinde! (Parodi)
1 saat önce
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil Söyletmez kanalıma ve JAHREIN'İ SEVİYOR MUSUN? | MUSTAFA AK YALAN MAKİNESİNDE!
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil Söyletmez
kanalıma ve JAHREIN'İ SEVİYOR MUSUN? | MUSTAFA AK YALAN MAKİNESİNDE! (PARODİ) videoma hoşgeldiniz! Yeni formatımızın ilk konuğu Mustafa Ak
oldu. İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:21 Kaynak: Youtube
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