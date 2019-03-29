Son Dakika Haberleri: Jahreın'i Seviyor Musun? | Mustafa Ak Yalan Makinesinde! (Parodi)

Jahreın'i Seviyor Musun? | Mustafa Ak Yalan Makinesinde! (Parodi)

1 saat önce

Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil Söyletmez kanalıma ve JAHREIN'İ SEVİYOR MUSUN? | MUSTAFA AK YALAN MAKİNESİNDE!

Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil Söyletmez kanalıma ve JAHREIN'İ SEVİYOR MUSUN? | MUSTAFA AK YALAN MAKİNESİNDE! (PARODİ) videoma hoşgeldiniz! Yeni formatımızın ilk konuğu Mustafa Ak oldu. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:21 Kaynak: Youtube

Halil Söyletmez, Mustafa Ak, Genel
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