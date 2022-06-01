Jahrein'in hesabı terör örgütü sempatizanları tarafından kapattırıldı - Son Dakika
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Jahrein'in hesabı terör örgütü sempatizanları tarafından kapattırıldı

01.06.2022 12:38
Jahrein'in hesabı terör örgütü sempatizanları tarafından kapattırıldı

Ünlü yayıncı Jahrein'in (Ahmet Sonuç) Twitter hesabı, terör örgütü tarafından kapattırıldı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en büyük internet yayıncılarından biri olan Jahrein'in (Ahmet Sonuç) Twitter hesabı kapatıldı. Bir süredir yaptığı açıklamalarla gündemde olan Sonuç'un onaylı hesabı özellikle terör örgütü yanlısı kullanıcıların yoğun saldırısı altındaydı. İşte ayrıntılar…

Jahrein'in Twitter hesabı neden kapatıldı?

726 bin takipçiyle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Jahrein, son dönemlerde sık sık adından söz ettiriyordu. Özellikle ülke gündemi üzerine paylaşımlar yapan Sonuç, son olarak çeşitli terör örgütlerine yakın olduğu görülen bazı hesaplar ile tartışmaya girmişti.

Jahrein'in hesabı terör örgütü sempatizanları tarafından kapattırıldı

Olayın ardından Twitter, Jahrein'in hesabını askıya aldı. Duruma ise organize bir şekilde yapılan spam saldırılarının neden olduğu düşünülüyor.

Twitter, genellikle yoğun şikayet durumlarında incelemek için şikayet edilen hesapları askıya alıyor. Her ne kadar çoğu zaman askıya alma geçici olsa da açılmama ihtimali de bulunuyor.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Jahrein'in Twitter hesabı açılacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Ahmet Sonuç, Türkiye, Twitter, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jahrein'in hesabı terör örgütü sempatizanları tarafından kapattırıldı - Son Dakika


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