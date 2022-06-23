Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı? - Son Dakika
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Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?

23.06.2022 14:45

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medya fenomeni Jahrein, attığı tweetle gündem oldu. Fenomen, yaptığı paylaşımda, "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerine yer verdi.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

CENAZESİ YARIN

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

JAHREIN'İN TWEETİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya fenomeni Jahrein'in yaptığı bir paylaşım ise gündem yarattı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alıntılayan Jahrein, tweet'ine "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerini yazdı.

Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?

TEPKİ YAĞDI

Jahrein'in tweet'i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımı kınayan tweet'ler atarak duruma tepkilerini gösterdi. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Jahrein'den Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası skandal tweet: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı? - Son Dakika
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