Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı Twitch yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç nam-ı diğer Jahrein Nevşin Mengü ile KKHA yayınını değerlendirecek. Jahrein kişisel Twitter hesabı üzerinden yayının gerçekleşeceğini takipçilerine duyurdu.

Jahrein'in geçtiğimiz saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı yayının detaylarını masaya yatıracak. Geçtiğimiz haftalarda gelecek seçimlerde bağımsız millet vekili olarak seçimlere katılacağını duyuran Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu ile "Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım" programında buluştu.

Ahmet Sonuç'un Nevşin Mengü ile yapacağı yayın 23 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Yayına dair anlık detayları Ahmet Sonuç ve Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Ahmet Sonuç'un sosyal medya hesabı için , Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabı için tıklayabilirsiniz.

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