Jailson'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj

Fenerbahçeli futbolcu Jailson, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçeli futbolcu Jailson, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlara mesaj gönderdi.



Sezonun ikinci devresi için çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Jailson açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile taraftarlara mesaj gönderen Jailson, şunları söyledi: "Buradan ligin ikinci yarısı için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. İnan Fener!"



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Fenerbahçe'nin paylaştığı video

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