Son Dakika Haberleri: Jailson'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj

Jailson'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Jailson, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Jailson'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Jailson, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Sezonun ikinci devresi için çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Jailson açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile taraftarlara mesaj gönderen Jailson, şunları söyledi: "Buradan ligin ikinci yarısı için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. İnan Fener!"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jailson, Sarı-Lacivertli Taraftarlardan Destek İstedi Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencinin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı

Yeni Malatyaspor, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Barış Alıcı'yı Kadrosuna Kattı Beşiktaş'ın Hollandalı Yıldızı Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a Övgü Dolu Sözler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:19:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jailson'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]