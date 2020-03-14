Jailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Jailson'dan öz eleştiri! 'Utanıyorum' - Son Dakika Spor

Jailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum"

6 saat önce

7 haftadır kazanamamalarından dolayı utanç içerisinde olduklarını belirten Jailson, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum.

Jailson'dan öz eleştiri!

7 haftadır kazanamamalarından dolayı utanç içerisinde olduklarını belirten Jailson, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp çalışarak mevcut durumu lehimize çevirmek. En başından beri söylediğim gibi ihtiyaç duyulan her mevkide oynarım." diye konuştu.

Jailson, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:28 
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