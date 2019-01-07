Son Dakika Haberleri: Jailson: "İnan Fener"

Jailson: "İnan Fener"

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, kulübün sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara ikinci yarı için seslendi ve "İnan Fener" çağrısında bulundu.

Jailson:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, kulübün sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara ikinci yarı için seslendi ve "İnan Fener" çağrısında bulundu.

Ligin ilk devresinde kötü bir performans sergileyerek devreyi 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncu Jailson, sarı-lacivertli taraftara seslendi. Taraftara, "İnan Fener" sloganıyla bir video paylaşan Jailson, "Buradan ligin ikinci yarısı için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. İnan Fener" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Spor
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