Jailson: İnan Fener
1 saat önce
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, kulübün sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara ikinci yarı için seslendi ve "İnan Fener" çağrısında bulundu.
Fenerbahçe
'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson
, kulübün sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara ikinci yarı için seslendi ve "İnan Fener" çağrısında bulundu.
Ligin ilk devresinde kötü bir performans sergileyerek devreyi 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncu Jailson, sarı-lacivertli taraftara seslendi. Taraftara, "İnan Fener" sloganıyla bir video paylaşan Jailson, "Buradan ligin ikinci yarısı için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. İnan Fener" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
Jailson, Sarı-Lacivertli Taraftarlardan Destek İstedi
Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencinin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki