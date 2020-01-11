Jailson lakabını açıkladı: Joker - Son Dakika
Son Dakika Spor Jailson lakabını açıkladı: Joker - Son Dakika Spor

Jailson lakabını açıkladı: Joker

6 saat önce

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jailson lakabını açıkladı: Joker, System.String[]

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Tecrübeli oyuncu, " İstanbul'a geldiğimden bu yana hem karakter, hem futbol hem de insan olarak çok geliştim. Burada ailemi kurdum, burada baba oldum, bebeğimin doğumu futboluma çok büyük katkı getirdi." dedi.


Jailson, değişik mevkilerde görev almasıyla ilgili "Birçok noktada göre yaptığım için takımda arkadaşlarım benimle şakalaşıyor, 'Joker' diye çağırıyor, bir gün gerekirse kalede de oynar, elimden geleni de yaparım" ifadelerini kullandı.


"MURİÇ ÇOK BÜYÜK BİR İSİM OLACAK"


Jailson, "Bir Brezilyalı gözüyle Muriç'i nasıl değerlendirirsin sorusuna, "Gustavo ile aramızda Vedat hakkında konuşuyoruz. Vedat gerçekten de genç, fiziği çok güçlü ve mükemmel bir futbolcu. Bitiriciliği çok iyi eminim ilerde çok büyük yerlere gelip çok büyük bir isim olacak" cevabını verdi.

Süleyman Arat, Fenerbahçe, Antalya, Jailson, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:23 
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