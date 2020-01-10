Jailson, şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe tarihine geçmeyi hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Jailson, şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe tarihine geçmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor

Jailson, şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe tarihine geçmeyi hedefliyor

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques Siqueira, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques Siqueira, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi.

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde forma giydiği 14 maçta bir gole imza atan Jailson, sarı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamızın istediklerini daha iyi anlayıp, bunu da sahaya yansıtabilmek için iyi bir dönem. En büyük hedefim ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde hazırlanmak ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giydiği için mutlu olduğunu vurgulayan Jailson, "Burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum. Kontratımın sonuna kadar burada kalmak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Hedefim şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek." diye konuştu.

"Şampiyonluk için 4-5 takım savaşacaktır"

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in ikinci yarısının zor geçeceğini aktardı.

Ligde güçlü takımların yer aldığına dikkati çeken Jailson, "Süper Lig'in rekabet seviyesini biliyoruz. Çok dengeli bir lig. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Biz de işimiz yapalım ki, taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğu elde edelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım forması giymeyi hedefliyorum"

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Jailson, Brezilya Milli Takımı'nda forma giymeyi hedeflediğini belirtti.

Performansını daha iyi bir seviyeye çıkarmak istediğini vurgulayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her oyuncu milli takım forması giymek ister. Kim bilir? Bir gün milli takım forması giyebilirim. Hedefim bu." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın birçok maçta savunmanın ortasında görev verdiği sarı-lacivertli futbolcu, bu konuyla ilgili, "Orjinal mevkim ön libero. Hocamızın nerede ihtiyacı olursa oynamaya hazırım. Savunmaya her geçen gün daha fazla adapte olabiliyorum. Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparım." şeklinde görüş belirtti.

Jailson, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı vatandaşı Luiz Gustavo ile ilgili bir soruya, "Gustavo'yu milli takım zamanından beri takip ediyorum. Başarılı bir kariyeri var. Çok tecrübeli. Onunla aynı formayı giymek bir onur. Ona minnettarım. Bana çok yardım ediyor." yanıtını verdi.

Jailson, şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe tarihine geçmeyi hedefliyor

Fenerbahçe, Jailson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:49 Kaynak: AA
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