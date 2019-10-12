Son Dakika Haberleri: Jailson'un nöbeti Serdar'la bitecek
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Jailson'un nöbeti Serdar'la bitecek

50 dakika önce

Fenerbahçe'de uzunca süredir ana mevkisi olmamasına rağmen stoperde görev yapan Jailson'un nöbeti milli takım arasının ardından yavaş yavaş sona erecek.

Jailson'un nöbeti Serdar'la bitecek, System.String[]

Fenerbahçe'de uzunca süredir ana mevkisi olmamasına rağmen stoperde görev yapan Jailson'un nöbeti milli takım arasının ardından yavaş yavaş sona erecek. Sarı lacivertli ekibin savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Ersun Yanal, mecburiyetten stopere koyduğu Brezilyalı ön libero yerini Adil Rami ve Serdar Aziz'e bırakacak. Ama Jailson'un nöbeti birkaç maç daha sürecek.


GUSTAVO'YU BİLE OYNATTI


Sadık da olmasına karşın, Zanka'nın yanında Jailson'dan vazgeçmeyen; Zanka'yı oyundan aldığında bile yine Sadık veya Serdar'ı değil, Gustavo'yu oynatan Yanal'ı buna sakatlık ve formsuzluk zorladı. Kolunda kırık olan Serdar'ın tam iyileşmesi ve fiziken istenilen seviyeye gelmeyen Rami'nin de form tutmasıyla stoperde değişime gidilecek. Yanal'ın ilk tercihi Zanka-Serdar ikilisi olması bekleniyor. Sadık'ın şansı az.

Fenerbahçe, Jailson, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:46 
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