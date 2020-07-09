Jair Bolsonaro: Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı'na dava... - Son Dakika

Jair Bolsonaro: Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı'na dava...

Brezilya Gazeteciler Birliği, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açacağını açıkladı.

Brezilya Gazeteciler Birliği, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açacağını açıkladı.

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü

Birlik, Salı günkü basın toplantısı sırasında birkaç adım geri çekilerek maskesini çıkaran Bolsonaro'nun sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve gazetecilerin hayatını tehlikeye attığını söylüyor.

Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke, sorumsuzluğu da aşan ve kamu sağlığını tehlikeye atan bu davranış karşısında sessiz kalamaz" dedi.

Basın toplantısını CNN Brasil, TV Record ve TV Brasil'in ekipleri izliyordu. CNN Brasil muhabiri Landro Magalhaes'e dün koronavirüs testi yapıldığı ve muhabirin sonuçlar çıkıncaya kadar evden çalışacağı belirtildi.

Kongre üyesi: Yasaları çiğnedi

Basın toplantısından sonra Kongre üyesi Marcelo Freixo, Bolsonaro'nun maskesini çıkararak Ceza Yasası'nın 131 ve 132'inci maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu açıkladı.

Daha önce Yüksek Mahkeme, Bolsonaro için maske takma zorunluluğu getirmişti.

Bolsonaro'yla son iki gün içinde yakın temasta bulunan beş bakandan üçünün Covid-19 testi negatif çıktı. İki bakan ise sonuçları bekliyor.

Koronavirüs salgınını önemsiz gibi göstermeye çalışmakla suçlanan Bolsonaro, dün hastalığa yakalanmayı yağmura yakalanmaya benzetmiş ve "Bir gün hepimiz ıslanacağız" demişti.

Koronavirüs, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:17 

Son Dakika Dünya Jair Bolsonaro: Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı'na dava... - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
15:06
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
14:35
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
14:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 15:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jair Bolsonaro: Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı'na dava... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]