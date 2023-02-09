Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

09.02.2023 12:05

Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremden 56 saat sonra bir binanın enkazından küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremden 56 saat sonra bir binanın enkazından küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi kiplerinden sevindirici bir haber daha geldi. Buradaki Resital Konutlarında arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremden 56 saat sonra enkaz altından küçük bir kızı yaralı olarak kurtardı. Küçük kız enkazdan çıkartılmasının ardından UMKE ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
3 yaşındaki çocuklar depremi bu sözlerle anlattı: 'Ev yıkıldı, taşlar döküldü' 3 yaşındaki çocuklar depremi bu sözlerle anlattı: 'Ev yıkıldı, taşlar döküldü' Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Mehmetçik Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı Mehmetçik Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı

Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 72 saat sonra enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu
11:44 Espor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti
11:38 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor
11:38 Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz
11:38 İsmail Saymaz'ın canlı yayında zor anları! "Hatay'a yardım gelmiyor" dedi, depremzede tepki gösterdi
11:37 Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı
11:36 80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve babası sağ çıkarıldı
11:16 Yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgileri bir arada toplayan Deprem.org yayında
11:08 ABD'li sismolog Tobin felaketin büyüklüğünü böyle anlattı: Türkiye'deki depremler neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
11:09 Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 12:20:46. #1.12#
SON DAKİKA: Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement