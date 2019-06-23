Son Dakika Haberleri: Jak Ali Harvey'den bronz madalya
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Jak Ali Harvey'den bronz madalya

1 saat önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.

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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.

Jak Ali Harvey, Türkiye'ye organizasyonda ikinci madalyasını kazandırdı.

Oyunlarda Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı da bugün yapılan müsabakalarda bronz madalya almıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:13 
Belarus, Güncel
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