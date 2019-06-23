Jak Ali Harvey'den bronz madalya
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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.
Belarus
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:13
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa
Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.
Jak Ali Harvey, Türkiye
'ye organizasyonda ikinci madalyasını kazandırdı.
Oyunlarda Yeşim Bostan ve Evren
Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı da bugün yapılan müsabakalarda bronz madalya almıştı.
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