JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı

21.04.2022 16:28
JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon yaralanan ve mahsur kalan 196 kişinin, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon yaralanan ve mahsur kalan 196 kişinin, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akdeniz'in önemli kayak merkezlerden birisi Davraz'ın, kayak sezonunun başlamasıyla özellikle hafta sonları tatilci, doğa sporu tutkunu ve kayakseverlerin akınına uğradığı belirtildi.

Spor etkinlikleri esnasında zaman zaman talihsiz kaza ve olayların meydana gelebildiği vurgulanan açıklamada, Davraz Kayak Merkezinde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timinin çeşitli nedenlerle kazaen yaralanan ve mahsur kalan 196 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

Ekiplerin, kurtarılan kişileri sağlık ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı
JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı

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Jandarma Arama Kurtarma, Davraz kayak merkezi, Isparta, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JAK ekipleri Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon 196 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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