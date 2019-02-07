Jak Ekipleri Minik Havva'yı Kurtardı

Kartal'da çöken bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan 35 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Kartal'da çöken bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan 35 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



İstanbul'un Kartal ilçesinde Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı dün saat 15.59 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerek gece boyunca da devam etti. AFAD, UMKE ve çok sayıda sağlık personelinin yanı sıra olay yerine Ankara'dan 35 kişilik JAK ekibi de sevk edildi. Çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. JAK ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle hızlanan arama faaliyetleri sonucunda 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.



Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Sitedeki Evin Terası Patlamayla Yerle Bir Oldu, Sesi Duyan Vatandaşlar Kendini Sokağa Attı