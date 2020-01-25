JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

Elazığ Merkez Mustafapaşa Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz diğer unsurların da desteğiyle galeri/tünel açma tekniği kullanarak enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşmaya çalışıyor. Enkazın deriniliğinde bulunan depremzede açılacak galeriden dışarıya çıkarılacak.