JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

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JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor
6 saat önce
Elazığ Merkez Mustafapaşa Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz diğer unsurların da desteğiyle galeri/tünel açma tekniği kullanarak enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:07 Kaynak: AA
Elazığ Merkez Mustafapaşa Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz diğer unsurların da desteğiyle galeri/tünel açma tekniği kullanarak enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşmaya çalışıyor. Enkazın deriniliğinde bulunan depremzede açılacak galeriden dışarıya çıkarılacak.
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