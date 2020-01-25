JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor

6 saat önce

Elazığ Merkez Mustafapaşa Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz diğer unsurların da desteğiyle galeri/tünel açma tekniği kullanarak enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşmaya çalışıyor.

Elazığ Merkez Mustafapaşa Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz diğer unsurların da desteğiyle galeri/tünel açma tekniği kullanarak enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşmaya çalışıyor. Enkazın deriniliğinde bulunan depremzede açılacak galeriden dışarıya çıkarılacak.

JAK ekipleri tünel açma tekniği kullanarak enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor

Elazığ Merkez, Mustafapaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:07 Kaynak: AA
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