JAK ekiplerini taşıyan TSK'ye ait ikinci uçak da İzmir'e hareket etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ikinci uçağın da İzmir'e hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak JAK ekiplerinin bölgeye ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait ikinci uçağın da arama kurtarma ekipleri ve beraberlerindeki malzemelerle Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği kaydedildi.