Son dakika gündem: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
13.10.2020 10:50
Edinilen son dakika gelişmesine göre AMERİKA'da 95 yaşında hayatını kaybeden Jak Kamhi için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
AMERİKA'da 95 yaşında hayatını kaybeden Jak Kamhi
için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı Jak Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmişti. Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi. Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de geldi.
- İstanbul
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