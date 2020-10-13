Son dakika gündem: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri 'nde tedavi gördüğü Miami 'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı Jak Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul 'a getirilmişti. Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu 'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi. Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de geldi.

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