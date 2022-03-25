JAK timi 83 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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JAK timi 83 kişiyi kurtardı

25.03.2022 18:26
JAK timi 83 kişiyi kurtardı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), 2021-2022 sezonunda 83 kişiyi kurtardı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), 2021-2022 sezonunda 83 kişiyi kurtardı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli, üstün beceri gerektiren görevlerde başarıya ulaşmak adına en zorlu eğitimlerden geçen ve en iyi teçhizatlarla donatılan Jandarma Arama Kurtarma Timi, Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezinde 2 adet kar üstü motosiklet, 1 adet UTV arazi aracı ve 6 personelle vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapabilmeleri ve meydana gelebilecek her türlü olaya müdahale etmek için göreve hazır bekliyor.

2021-2022 sezonunda 83 mahsur kalma ve kayaklı yaralanma olayına müdahale ederek, vatandaşların en güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağlayan JAK timi, 5-6 Şubat 2022 tarihinde Hakkari Valiliğince organize edilen 4. Kar Festivali etkinliğinde de görev aldı.

JAK timi tarafından inşa edilen iglo ve tanıtım standı ise Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kayak severler tarafından ilgi görmüştü.

"İnsan hayatı önceliğimizdir" sözünü prensip edinen JAK Timi; Hakkari, Şırnak, Van ve Siirt illerinde deprem, çığ, sel- su baskını, toprak kayması ve bina çökmesi gibi her türlü doğa ve insan kaynaklı afetlerde arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere Fatih Kışlasında 7/24 göreve hazır kıta olarak bekliyor. - HAKKARİ

JAK timi 83 kişiyi kurtardı

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Jandarma Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JAK timi 83 kişiyi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JAK timi 83 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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