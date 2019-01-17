Son Dakika Haberleri: Jak Timi Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Şahsı Arıyor

Jak Timi Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Şahsı Arıyor

1 saat önce

JAK timi Büyük Menderes Nehri'ne düşen şahsı arıyorAYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin de katılımıyla devam ediyor.

JAK timi Büyük Menderes Nehri'ne düşen şahsı arıyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin de katılımıyla devam ediyor.
12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menderes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.'nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.
Adem B.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında nehre düşen Asar'a ulaşılamadı. Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bugün Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma timleri de dahil oldu.
JAK timinin, Tuncay Asar'ın nehre ilk düşütü noktadan dün başladığı çalışmalar bugün de devam etti. Büyük Menderes Nehri güzergahında sudan ve karadan yaklaşık 13 kilo metre ilerleyerek İsabeyli bölgesine kadar ulaşan JAK timleri, çalışmalarını Sultanhisar ilçesi yönünde sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Menderes, Yerel
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