Son dakika haber... JAK timi Ergan Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... JAK timi Ergan Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı

Son dakika haberlerine göre Erzincan'daki Ergan Dağı'nda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarma tatbikatı yapıldı.

JAK timlerinin olası deprem, çığ, sel ve heyelan gibi birçok olaya anında ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla yaptığı çalışmalar ve tatbikatların bir yenisi Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ekipler tatbikatta, senaryo gereği elektrikler kesildiği için bir kişinin telesiyejde mahsur kaldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, 15 metre yükseklikte telesiyejde kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma görevlileri, makara sistemi ile telesiyeje ulaştı ardından telesiyejden zemine kadar ipler uzattı.

JAK personeli daha sonra beline bağladığı "pitador" adı verilen kurtarma üçgeniyle vatandaşı aşağı indirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Altıntaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Tatbikata katılan personele teşekkür eden Kıdemli Albay Altıntaş, "Elinize emeğinize sağlık, insan hayatı her şeyden önemli. Jandarma olarak bize emanet edilen canları her yerde ne pahasına olursa olsun kurtarmak için gerekli donanıma, gerekli teçhizata sahibiz. Gerekli eğitime de sahibiz. Normal zamanda güç duruma düşmeden önce bu tatbikatı ne kadar iyi yaparsak hizmetimizi kolaylaştırmış oluruz." diye konuştu.

Öte yandan, tatbikatın Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüleri, binlerce beğeni aldı.

Son dakika haber... JAK timi Ergan Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Jandarma, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... JAK timi Ergan Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

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